Lazio - Como, attenzione ai cartellini: in tre a rischio per il Lecce

Dopo il successo di misura contro il Verona, la Lazio di mister Sarri tornerà in campo all’Olimpico nella sfida in programma lunedì 19 gennaio alle 20.45 contro il Como.

Lazio-Como - Fraioli

Tre giocatori a rischio diffida

Una gara importantissima per i biancocelesti che però dovranno prestare particolare attenzione ai cartellini. Cancellieri, Cataldi e Romagnoli sono infatti diffidati e, in caso di cartellino giallo, salteranno la gara contro il Lecce in programma sabato 24 gennaio alle 20.45.

I numeri della sfida

Nei nove precedenti andati in scena all’Olimpico, i biancocelesti hanno ottenuto sei successi. L’ultimo, un netto 3-0, risale all’aprile 2003. Completano il bilancio due pareggi (l’ultimo per 1-1, nel gennaio 2025) e una sconfitta (1-2, addirittura nel marzo 1952). I gol realizzati dai capitolini sono 19, contro i 10 messi a segno dai lariani. Precedenti totali: 30 (14 vittorie Lazio; 10 pareggi; 6 vittorie Como). L'ultima vittoria Lazio risale al 31 ottobre 2024 per 5-1. I gol totali segnati dalla Lazio sono 54, mentre i gol totali realizzati dal Como sono 32.