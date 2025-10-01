Sponsor Lazio, Lotito tratta con le compagnie aeree: ecco quali

Il club biancoceleste lavora a un nuovo accordo di sponsorizzazione per aumentare i ricavi

Patrizio Pasqualini /
aeroitalia lazio

La Lazio sta portando avanti nuove trattative sul fronte sponsor, con l’obiettivo di incrementare i ricavi societari. Secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”, il presidente Claudio Lotito avrebbe avviato contatti con alcune compagnie aeree, tra cui Aeroitalia, già partner consolidato del club biancoceleste da due stagioni come Global Airline Partner.

Sponsor, obiettivo: più ricavi e mercato attivo

L’intenzione della società è quella di chiudere un accordo che garantisca nuove risorse economiche. Una scelta strategica che permetterebbe di rinforzare le casse del club e di avere maggiore libertà d’azione in vista della prossima sessione di mercato invernale.

