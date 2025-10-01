Mourinho fa spettacolo: la risposta a Di Canio dopo la sconfitta col Chelsea

Mourinho show in diretta tv dopo il ko del Benfica sul campo del Chelsea, con la frecciata rivolta a Paolo Di Canio: “Sarà contento che ho perso, ma lo saluto lo stesso”. Il tecnico portoghese si è presentato ai microfoni di Sky Sport e, dopo alcune domande dell’inviata a Stamford Bridge, ha salutato lo studio dove erano presenti Goran Pandev, Alessandro Costacurta e Fabio Capello.

Mourinho e la battuta in diretta tv su Paolo Di Canio

Quando la giornalista di Sky ha citato l’ex capitano della Lazio, lo Special One si è fermato e ha aggiunto: “Saluto tutti i presenti… Paolo Di Canio sarà contento che ho perso, ma lo saluto lo stesso”. In passato, l’opinionista Sky aveva spesso criticato Mourinho durante il periodo alla Roma e dopo l’esonero dal club giallorosso.

Notte di Champions League dal fascino particolare in questo martedì di fine settembre. Tra le gare più attese c’era proprio Chelsea Benfica, resa speciale dal ritorno nella competizione di José Mourinho, appena nominato allenatore del club portoghese. Per lo Special One si è trattato di un ritorno in un luogo iconico: Londra, dove resta amatissimo per i successi ottenuti con Abramovich.

Champions League, Chelsea-Benfica amaro per lo Special One

L’esordio europeo del nuovo Benfica, però, non è stato positivo: il Chelsea ha vinto 1-0 grazie a un autogol di Rios nel primo tempo.

Nonostante lo scivolone, Mourinho avrà tempo per rimettere in corsa i suoi: nel girone lo attende anche una sfida affascinante contro il Napoli di Antonio Conte, in quello che si preannuncia come uno dei duelli più attesi di questa Champions.