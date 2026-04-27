Lazio, il paradosso dei piazzati: i biancocelesti volano in Coppa ma faticano in Campionato

La rete di Romagnoli contro l’Atalanta, nata dall’intesa perfetta con Zaccagni, ha riacceso l’entusiasmo laziale, ma ha anche evidenziato una lacuna che dura da troppi mesi. In questa Serie A, la squadra di Sarri ha fatto una fatica enorme a rendersi pericolosa su palla inattiva, restando l’unica formazione del torneo a non aver mai festeggiato un gol direttamente da corner. Sette reti totali su piazzato in campionato sono un bottino troppo magro per una squadra che vuole competere ai massimi livelli e che, nella scorsa stagione sotto la guida di Baroni, faceva del gioco aereo e degli schemi da fermo una delle sue armi più letali.

Il paradosso del rendimento

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, c’è una discrepanza netta tra il rendimento in campionato e quello nelle coppe. Mentre nel torneo nazionale i meccanismi su calcio piazzato sono rimasti inceppati, in Coppa Italia la Lazio ha mostrato un volto diverso. Oltre alla rete decisiva di Romagnoli in semifinale, i biancocelesti avevano già colpito negli ottavi contro il Milan grazie a un colpo di testa di Zaccagni. Segnale che il potenziale per graffiare c’è, ma serve continuità. Ora che il ghiaccio è rotto, l’obiettivo è trasportare quella cattiveria vista nelle coppe anche nelle giornate di campionato.

Udinese, una difesa che concede spazi

Il calendario, in questo senso, offre una chance ghiotta proprio stasera. L'Udinese arriva all'Olimpico con una fragilità certificata dai numeri: è la squadra che in Serie A ha subito il maggior numero di reti su punizione diretta, ben tre, di cui due incassate lontano dalle mura amiche. Per la truppa di Sarri, la sfida friulana diventa il banco di prova perfetto: guadagnare corner e punizioni vicino all’area non sarà solo una strategia di gestione, ma la chiave tattica per scardinare la difesa avversaria e migliorare finalmente una statistica che pesa sul bilancio di questa stagione.