Lazio-Udinese: l’Olimpico resta un deserto: il dato sui tagliandi venduti

Archiviate le prestigiose vittorie esterne contro Napoli e Atalanta, la Lazio rientra a Roma per affrontare l'Udinese nel posticipo della 34ª giornata. Si apre un ciclo di partite casalinghe che, sulla carta, dovrebbe rappresentare un trampolino di lancio per il finale di stagione. Tuttavia, il vantaggio logistico si scontra duramente con una realtà ambientale gelida: la protesta dei tifosi non si placa e il sostegno dagli spalti, solitamente dodicesimo uomo in campo, resta un miraggio.

Lazio-Udinese: il dato sui tagliandi venduti

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, non ci sarà il calore sperato a fare da cornice alla sfida di stasera. Infatti, la frattura tra tifoseria e società continua a condizionare l'atmosfera e la protesta organizzata ha svuotato le tribune, trasformando lo stadio in un impianto spettrale. Il dato sui biglietti venduti, fermo a circa 3.500 unità, è un segnale inequivocabile di una protesta che non accenna a placarsi.

La scelta per il derby e la semifinale