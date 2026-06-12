Il mercato della Lazio sarà a saldo zero: il comunicato ufficiale
Attraverso un comunicato ufficiale la Lazio ha reso noto che le operazioni di tesseramento dovranno rispettare l’art. 90, comma 4, lettera A), delle N.O.I.F.
In un ambiente Lazio sempre più saturo arriva anche la comunicazione della società sulla modalità del prossimo mercato biancoceleste.
Sarà mercato a saldo zero
Attraverso un comunicato ufficiale la Lazio ha reso noto che le operazioni di tesseramento dovranno rispettare l’art. 90, comma 4, lettera A), delle N.O.I.F. ovvero la società biancoceleste potrà operare in questa sessione di mercato a saldo zero.
Il comunicato della Lazio
La S.S. Lazio comunica di aver ricevuto in data odierna la comunicazione della Commissione indipendente incaricata della verifica dell’indice del costo del lavoro allargato.
Dalle risultanze trasmesse emerge che la Società potrà procedere alle operazioni di tesseramento dei calciatori nel rispetto di quanto previsto dall’art. 90, comma 4, lettera A), delle N.O.I.F.