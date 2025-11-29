Milan-Lazio, Radu chiama Luis Alberto: “I laziali sono qua”

RADU IN TRASFERTA: LA FEDE NON TRAMONTA MAI

Non è una sorpresa, ma fa sempre effetto: anche per Milan-Lazio, Stefan Radu ha scelto di essere accanto alla sua squadra del cuore. L’ex capitano biancoceleste, come accade ormai in quasi ogni trasferta, era presente a San Siro per sostenere i colori che ha difeso per una vita. Sul proprio profilo Instagram ha pubblicato un video con una parte del settore ospiti in festa, accompagnato dalla frase: “I laziali sono qua”. Un messaggio semplice ma potente, che conferma ancora una volta il legame indissolubile tra Radu e la tifoseria.

ANCHE LUIS ALBERTO AL MEAZZA: LAZIALITÀ A DISTANZA

Tra i tag del video postato da Radu spunta anche quello di Luis Alberto. Il “Mago”, dopo aver trascorso alcuni giorni a Roma con la sua famiglia, era anch’egli sugli spalti del Meazza per seguire da vicino la Lazio. I due, un tempo compagni di battaglie in campo, oggi vivono la squadra in modo diverso, ma sempre insieme. Una presenza simbolica ma significativa, che racconta quanto certi legami vadano oltre i contratti e oltre il tempo.