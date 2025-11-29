Milan-Lazio, dolorosa sconfitta a San Siro: la decisione del club dopo il mancato rigore

Una serata da dimenticare per la formazione biancoceleste, infatti, tra occasioni mancate e il gol segnato dal rossonero Rafael Leao, la Lazio è uscita sconfitta dallo stadio di San Siro, tuttavia, a peggiorare le cose è stato il rigore non assegnato dal direttore di gara Giuseppe Collu, poco prima del termine dell'incontro, per un braccio di Pavlovic su una conclusione di Romagnoli, infatti, secondo l'arbitro, a causa di una trattenuta precedente di Adam Marusic ai danni del difensore del Milan, il rigore non può essere assegnato. A causa del mancato rigore e della dolorosa sconfitta, la Società biancoceleste ha preso una dura decisione.

Milan-Lazio: la decisione della Società

Come riportato da Lazio Style Channel, la Società Lazio, al termine della gara a San Siro contro il Milan, che si è conclusa con la vittoria del club rossonero, ha deciso di non far commentare la gara a nessun calciatore e di chiudersi in un silenzio stampa.

