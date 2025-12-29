Lazio, operazione in programma per il Comandante: il dettagli e i tempi di recupero

Dopo il doloroso pareggio a Udine è in arrivo un'altra grande sfida per le aquile, infatti, domenica 4 gennaio alle ore 12:30 la Lazio scenderà in campo all'Olimpico per affrontare il Napoli di Conte. In attesa del big match, il Comandante Maurizio Sarri è costretto a sottoporsi ad un'operazione.

Lazio, un'operazione in programma per il Comandante

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, nella giornata di oggi il mister Maurizio Sarri dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico, programmato da tempo, e in sua assenza la rosa biancoceleste sarà affidata al tecnico Marco Ianni. I tifosi laziali, tuttavia, non devono avere paura, infatti, il Comandante ha promesso che tornerà alla guida della Lazio in tempo per il Big match di domenica e precisamente, come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico dovrebbe tornare mercoledì pomeriggio alle 15:00, in tempo per la sessione di allenamento.

