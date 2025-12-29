Siviglia: "La Lazio è stata il capolavoro della mia carriera. Lotito?..."

Sebastiano Siviglia, ex difensore centrale della Lazio e attualmente nello staff tecnico dell’Al-Hilal di Inzaghi, si è raccontato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

Le dichiarazioni di Siviglia a La Gazzetta dello Sport

La vita in Arabia

Viviamo in dei compound dove c’è tutto. Riad è un cantiere aperto dove si costruisce di continuo. Bisogna adattarsi alla loro cultura. Qui ci si allena di pomeriggio e non di mattina, la preghiera c’è cinque volte al giorno

Il perché è stato tre anni fermo

Dopo il Potenza ho avuto alcune offerte, ma niente di concreto. Quando Simone mi ha chiamato non ci ho pensato un attimo.

Il cambiamento di Inzaghi

È cambiato tanto. Alla Lazio era un continuo di scherzi e risate. Lui e Tare si stuzzicavano. Una volta Igli bevve due litri di tè in cinque minuti per una scommessa persa.

La sua storia

Da dove parto? Da Palizzi, un paesino in provincia di Reggio Calabria. Papà operaio, madre casalinga. Mi dicevano che il pallone non mi avrebbe dato da mangiare. Studiavo come ragioniere, se non avessi giocato avrei lavorato nell’immobiliare. Ma questo 'disinteresse' mi ha lasciato libero. Sono partito dall’Interregionale, poi mi ha preso il Parma, ma tra i 18 e i 19 anni, dopo aver fatto il militare, ho pensato di mollare tutto. Come mai? Ero tesserato con l’ Audax Ravagliese. Il Parma mi aveva preso in prestito. Ma il presidente morì e rimasi senza agente. Un anno e mezzo di stop. Ho pensato 'Che gioco a fare?'. Un giorno chiamai Salvatore Matrecano e mi proposi per la Nocerina, in C2. Mi presero. La mia rinascita è iniziata così. Una delle tante. Due promozioni in due stagioni, l’ultima in B con Delneri.

Il salto in A col Verona

E non volevo neanche andarci. 'Ora tu fai i bagagli e vai al Bentegodi. Subito', mi disse Delneri. In quel dialetto strano che capiva solo lui. Fu decisivo. Atalanta e Roma? Mi volevano West Ham e Betis, ma i giallorossi avevano vinto lo scudetto. Io avevo debuttato in Serie A contro la Fiorentina di Batistuta, finito poi alla Roma. Per me fu come chiudere un cerchio, ma giocai poco. A posteriori fu una scelta sbagliata. Scelsi di andare via io.

Il periodo al Lecce.

Lì ho incontrato la mia compagna e sono nate le mie figlie. Avevo bisogno del calore del sud. Ricordo Corvino, un burbero buono che quando si incazzava dovevi fuggire, e un girone di ritorno da più di 30 punti.

Com'è nato l'affare con la Lazio

Tournée a Valencia col Parma. Notte inoltrata, tipo le due. Squilla il telefono. 'Ao’, è Siviglia? Vieni a giocare con noi?'. Chiesi chi fosse. 'Sono il presidente Lotito'. Sono stato uno dei suoi 9 acquisti in un giorno. Se mi accolsero con scetticismo? Sì, anche in virtù del mio passato alla Roma. Qualcuno mi chiamava spia. Ma il tempo ha cancellato tutto. La Lazio è stata il capolavoro della mia carriera. La compagna con cui sarei invecchiato.

Il ricordo più bello

Il gol di tacco alla Fiorentina nel 2010, che io chiamo 'il tacco di Dio'. L’ultima rete in A nell’ultimo anno da calciatore. Cancellai i fischi dell’anno prima, quando festeggiai un gol al Torino mettendo le mani alle orecchie. Perché lo feci? Stavamo andando male, i tifosi erano incazzati. Volevo dire alla curva di starci vicino, ma lo stadio mi fischiò. Io ero a terra, deluso. Quel tacco alla Fiorentina ha rimesso a posto le cose. Ma se fosse stato per me avrei giocato un altro anno alla Lazio.

Un aneddoto su Lotito

La notte prima della finale di Coppa Italia del 2009 mi chiamò, di nuovo. 'Sebastiano, dobbiamo vincere'. 'Domani ad alzare il trofeo saremo noi'. Fu il primo della sua gestione, seguito dalla Supercoppa l’anno dopo a Pechino. Ringrazio Matuzalem perché mi ha fatto vincere un titolo segnando… di naso. Un fenomeno. Un gangster di tecnica e garra. Un po’ Pirlo e un po’ Gattuso, con le dovute proporzioni.

Quando indossò la 13 di Nesta.

Un orgoglio, ma Sandro è Sandro. Io ero uno dei simboli di una Lazio operaia che in quel periodo faceva anche un po’ sognare. Nel 2007 giocammo in Champions contro il Real. Io, Mutarelli, Ballotta, Mudingayi. Dall’altra parte c’erano Raul, Sneijder, Van Nistelrooy. Ma finì 2-2.

Paolo Di Canio

Prima del derby del 6 gennaio vinto 3-1, che io non giocai, portò la squadra a casa a vedere Braveheart per caricare tutti in vista della partita. Se diedi a Totti del “cornuto”? Perché lui mi disse 'frocio'. Solo goliardia, però: finì lì.

Se ha un rimpianto