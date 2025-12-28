Serie A, l'Inter vince a Bergamo contro l'Atalanta: decisivo Lautaro

Si è chiusa la domenica della 17° giornata di Serie A al New Balance Stadium di Bergamo.

Atalanta-Inter

Va in scena a Bergamo il big match di questa giornata tra le due squadre nerazzurre. Il primo tempo è giocato ad alti ritmi, ma è la squadra di Chivu a prendere in mano la partita creando diverse occasioni pericolose dalle parti di Carnesecchi. La squadra di Palladino si difende e riesce a portare la partita sullo 0-0 a fine primo tempo. Nella seconda frazione di gioco il match si incendia con l'Atalanta che inizia a rispondere colpo su colpo all'Inter, ma forse nel miglior momento della Dea, Lautaro Martinez mette la sua firma sul match. Samardzic all'86° si divora il gol dell'1-1 in una gara davvero ricca di occasioni, sono state tre le marcature annullate durante i 90'.

Atalanta-Inter, Djimsiti, Lautaro Martinez - Via onefootball (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

La classifica

Con questa vittoria l'Inter risponde alle vittorie di Milan e Napoli e torna in testa alla classifica a +1 sui partenopei e a +2 sui rossoneri. La squadra di Palladino invece rimane al nono posto a quota 22 punti.