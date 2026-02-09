Coppa Italia, Bologna-Lazio: svelato l'arbitro del match

Diramata dall'AIA la designazione arbitrale completa in occasione dell'impegno di Coppa Italia contro il Bologna

Ginevra Sforza /

Archiviato l'impegno in campionato contro la Juventus, la Lazio è pronta è scendere in campo in occasione dell'impegno infrasettimanale dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Bologna, in programma mercoledì 11 febbraio alle ore 21:00.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

La designazione arbitrale

BOLOGNA - LAZIO    Mercoledì 11/02 h. 21.00

CHIFFI

ROSSI M. – CECCON

IV:  MARINELLI

VAR: PATERNA

AVAR: PAGANESSI

Women, Calciatrici 2025/26: la presentazione del nuovo album. Gravina: "Ogni figurina racconta un sogno"
Cardone: "Out Basic per il Bologna. E su Gila e Provstgaard..."