Coppa Italia, Bologna-Lazio: svelato l'arbitro del match
Diramata dall'AIA la designazione arbitrale completa in occasione dell'impegno di Coppa Italia contro il Bologna
Archiviato l'impegno in campionato contro la Juventus, la Lazio è pronta è scendere in campo in occasione dell'impegno infrasettimanale dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Bologna, in programma mercoledì 11 febbraio alle ore 21:00.
La designazione arbitrale
BOLOGNA - LAZIO Mercoledì 11/02 h. 21.00
CHIFFI
ROSSI M. – CECCON
IV: MARINELLI
VAR: PATERNA
AVAR: PAGANESSI