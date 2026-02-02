Pedullà fa il punto: "La Lazio ha liberato Vecino e bloccato Belahyane. Su Frattesi e Tavares..."

Le parole di Alfredo Pedullà sul suo canale Youtube sulle ultime notizie di mercato in casa Lazio.

Pedullà sul suo canale Youtube

Vi posso garantire che la Lazio ha fatto una proposta per Frattesi di 20 milioni più 5 di bonus che l'Inter magari avrebbe accettato e forse anche Frattesi avrebbe accettato la Lazio, se ci fossero state le condizioni di sostituirlo, ma le condizioni per sostituirlo non c'erano. Frattesi ha fatto anche il titolare, non c'è stata mai una grande possibilità di spostare Jones da Liverpool e quindi l'assalto della Lazio è rimasto tale. Tra l'altro mi risulta che Frattesi avrebbe anche aperto alle condizioni giuste che la Lazio stava cercando di individuare per il suo trasferimento in biancoceleste.

Liberato Vecino, trattenuto Belahyane

Proprio la Lazio ha liberato Vecino e ha bloccato Belahyane, che il Verona stava cercando di prendere per un ritorno. Tra l'altro c'era stato l'avallo dello stesso Belahyane a questo tipo di operazione, ma dopo aver ceduto Vecino senza aver preso un altro centrocampista, la Lazio ha deciso per il momento di bloccare Belahyane. Poi se alle 18 la Lazio individuerà un altro centrocampista, ci sarà sempre il margine per liberarlo.

Sull'uscita di Tavares

Per Tavares è arrivata una proposta del Besiktas in mattinata da 14 milioni di euro in bonus compresi, ma la Lazio non ha dato il via libera, perché anche sulla fascia ci sono delle problematiche: dovrebbe andare a sostituire Tavares avendo preso in Pedraza soltanto dal prossimo primo luglio.

Il Bologna su Noslin

Per Noslin c'è stata anche nelle ultime ore una proposta importante del Bologna, che il giocatore avrebbe accettato ma anche in questo caso la Lazio ha detto no anche per l'infortunio di Zaccagni.

Possibile approdo di Leite