Cardone: "Out Basic per il Bologna. E su Gila e Provstgaard..."

L'intervento radiofonico di Giulio Cardone a Radiosei dopo gli infortuni rimediati da Basic, Gila e Provstgaard in occasione della sfida di ieri sera contro la Juventus.

Basic è fuori per mercoledì, ha avuto la stessa problematica dell’ultimo infortunio all’adduttore.

Ha avuto un risentimento, non grave ma è da considerare out con il Bologna. Per Gila e Provstgaard dovrebbe trattarsi di crampi, quindi dovrebbero esserci entrambi. Il danese sicuramente è ok, lo spagnolo dovrebbe aver avvertito anche un indurimento, molto probabilmente ci sarà ma è da verificare.