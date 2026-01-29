Non solo Noslin, anche Tavares in uscita: occhi ancora puntati su Martinez
Altro biancoceleste verso l'addio: Tavares è ormai fuori dal progetto di Sarri e in uscita dalla Lazio, che presta attenzione ancora a Arnau Martinez
Oltre a Noslin, anche Tavares potrebbe aggiungersi nella lunga lista dei partenti in questa sessione di gennaio. Il portoghese, infatti, a seguito delle otto panchine consecutive, non sembra vicino a tornare in campo ed è ormai del tutto fuori dai piani del tecnico toscano.
Tavares in attesa della giusta chiamata
In questi ultimi giorni a disposizione, secondo quanto raccolto da Il Messaggero, sarebbe opportuno trovare una sistemazione anche per lui. Dopo aver rifiutato la Turchia, Tavares aspetta la giusta chiamata, con l’Arabia o il Como come destinazioni gradite.
Pista ancora viva per Martinez
Sul fronte delle entrate, la Lazio dovrà fare i conti con l’offerta rifiutata di 5,5 milioni per Arnau Martinez del Girona, esterno difensivo gradito alla dirigenza biancoceleste. Grazie alla sua duttilità, il giocatore potrebbe impiegato sia come terzino che come centrale. Nonostante l’offerta rifiutata, la pista per il difensore rimane ancora aperta.