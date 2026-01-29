Olimpico semi vuoto per Lazio-Genoa: il dato sui biglietti venduti

Domani è in programma l’anticipo del 23º turno di Serie A che vedrà scendere in campo Lazio e Genoa. Tuttavia, la squadra biancoceleste non potrà contare sul sostegno dei propri tifosi a causa della forte contestazione contro la società, che ha portato la tifoseria a scegliere di non entrare allo Stadio. La sfida, infatti, si giocherà in un Olimpico semi vuoto.

Appena 1.800 i biglietti venduti

Dei 29.918 abbonamenti sottoscritti in estate, secondo le informazioni raccolte dal Corriere dello Sport, circa 1.800 sono i biglietti venduti per la sfida contro il Grifone. Mentre rimane ancora incerta la partecipazione degli abbonati: se sosterranno o meno la contestazione fuori dallo Stadio. Saranno proprio loro a fare la differenza sugli spalti, più che i singoli biglietti venduti.

Appuntamento a Ponte Milvio per i tifosi che sostengono la contestazione

Già nella giornata di ieri i gruppi organizzati hanno invitato i tifosi a riunirsi a Ponte Milvio, in un’occasione di ritrovo per sostenere la Lazio anche al di fuori dello stadio.