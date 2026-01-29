Esclusiva| Ignazio Oliva: "Massima solidarietà ai tifosi laziali. Sul ruolo dei Presidenti..."

Dopo l'amaro punto conquistato dalle aquile allo stadio Via Del Mare, la rosa biancoceleste si prepara a scendere nuovamente in campo allo stadio Olimpico che, vista la mancanza di vittorie nelle ultime 5 gare in casa, si sta trasformando in nemico piuttosto che alleato. Venerdì 30 gennaio alle ore 20:45, infatti, la formazione guidata dal Comandante Maurizio Sarri dovrà affrontare il Genoa di De Rossi. Tuttavia, dati gli ultimi 5 risultati utili dei rossoblù, che hanno dato filo da torcere anche al Milan e al Bologna, e i numerosi problemi in casa Lazio, che hanno portato i tifosi a prendere la dolorosa decisione di lasciare il proprio posto in tribuna vuoto, l'esito della gara non sarà affatto scontato. A commentare l'incontro ci ha pensato l'attore, regista e grande tifoso del Genoa Ignazio Oliva, che è intervenuto ai microfoni ufficiali di LazioPress.

Il profilo di Ignazio Oliva

Non solo Ignazio Oliva ha studiato per anni recitazione presso il Teatro Cinque di Milano e il Piccolo Teatro di Campopisano di Genoa, ma il professionista si è anche laureato in Scienze politiche con indirizzo sociologico. Tra i splendidi e toccanti documentari da lui girati, infatti, oltre a "Con i pantaloni rossi e la maglietta blu” incentrato sull'era dello storico mister Franco Scoglio, il regista si è occupato di varie tematiche sociali, come “Tutto il mondo fuori” girato all'interno del carcere di Padova che si focalizza sul senso di riscatto e sulla dignità ritrovata tramite il lavoro, “Health & Education” per l'ONG World Friends che documenta le sfide sanitarie e scolastiche nella baraccopoli di Nairobi e “Young Satellite. Amani Yassets FC", realizzato in collaborazione con l'ONG Amani e che segue la storia di una squadra di calcio composta da alcuni ragazzi di strada in uno slum di Nairobi (Kenya), dove questo sport viene raccontato come strumento di sopravvivenza e speranza. Per quanto riguarda il percorso attoriale, invece, Ignazio Oliva ha avuto un ruolo importante in vari film, tra cui Onde (2005), L'ultima lezione (2001), Il Tempo dell'amore (1999) e la duologia Scusa ma ti chiamo amore (2008) e Scusa ma ti voglio sposare (2010), ma non solo, recentemente ha preso parte alla pellicola Vita Mia, che presto uscirà in tutte le sale.

