Coppa Italia, Atalanta-Lazio: svelato l'arbitro del match

Diramata dall'AIA la designazione arbitrale completa in occasione dell'impegno di Coppa Italia contro l'Atalanta

Ginevra Sforza /
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È arrivato il momento decisivo della stagione della Lazio. I biancocelesti sono attesi mercoledì a Bergamo, dove affronteranno alle ore 21:00 la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta.

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La designazione arbitrale di Atalanta-Lazio

L'AIA ha affidato la direzione della gara tra Atalanta e Lazio, sfida valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, all'arbitro Andrea Colombo della sezione di Como, coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Costanzo. Il quarto uomo ufficiale sarà invece Zufferli. Al VAR sarà presente Abisso con Maresca all'AVAR. 

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