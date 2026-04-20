Coppa Italia, Atalanta-Lazio: svelato l'arbitro del match

È arrivato il momento decisivo della stagione della Lazio. I biancocelesti sono attesi mercoledì a Bergamo, dove affronteranno alle ore 21:00 la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta.

La designazione arbitrale di Atalanta-Lazio

L'AIA ha affidato la direzione della gara tra Atalanta e Lazio, sfida valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, all'arbitro Andrea Colombo della sezione di Como, coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Costanzo. Il quarto uomo ufficiale sarà invece Zufferli. Al VAR sarà presente Abisso con Maresca all'AVAR.