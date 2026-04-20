Cardone: "L'Atalanta recupera tutta la rosa. Staffetta Lazzari-Marusic. Sul centravanti..."
Le dichiarazioni del giornalista Giulio Cardone ai microfoni di Radiosei
Nell'intervento radiofonico di questa mattina il giornalista Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, ha commentato la prestazione della Lazio contro il Napoli, ma soprattutto le possibili scelte di formazione di mister Sarri in occasione dell'impegno decisivo di Coppa Italia del prossimo mercoledì contro l'Atalanta.
Cardone a Radiosei
La prova generale meglio di così non poteva andare. La Lazio, al di là del rigore sbagliato, a Napoli ha fatto la partita perfetta, sia dietro che in contropiede. Prestazione eccezionale, non dimentichiamo le quattro vittorie consecutive al Maradona che nessuna in A aveva mai collezionato.
L’Atalanta resta favorita, e recupera tutta la rosa, ma forse ora c’è leggermente più ottimismo in casa Lazio. Dal punto di vista clinico dovrebbero essere tutti disponibili per Sarri poi, come dice il tecnico, va capito il contributo tecnico che possono dare.
Sulle possibili scelte di Sarri e i recuperi
Terzini? Alla fine credo che saranno disponibili sia Lazzari che Marusic, magari è possibile ipotizzare una staffetta; oggi altro controllo per il montenegrino. Tra oggi e domani indicazioni anche su Maldini. Il tema forte resta il centravanti: Noslin per me ha messo in difficoltà Sarri che pensava di dover scegliere tra Maldini e Dia.
Ho visto Cataldi un po’ provato fisicamente, spero possa recuperare al meglio e offrirci la migliore versione di se.