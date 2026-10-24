Lazio-Parma, probabili formazioni e diretta tv: orario e scelte

Lazio-Parma chiude il sabato dell’ottava giornata di Serie A: calcio d’inizio alle 20.45 all’Olimpico. Gennaro Gattuso dovrebbe confermare la formazione vista domenica scorsa a Torino, mentre Alberto Gilardino valuta più ballottaggi. La partita sarà trasmessa da DAZN e Sky.

Le probabili scelte della Lazio

Gattuso va verso la conferma dell’undici schierato dall’inizio contro la Juventus. A centrocampo non preoccupano le condizioni di Taylor: a Torino era stato sostituito per un lieve fastidio alla coscia destra, ma resta tra i titolari indicati per la sfida con il Parma.

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In attacco dovrebbe partire ancora Noslin, con Pinamonti coinvolto nella consueta staffetta. Per Cancellieri, che in settimana ha mosso i primi passi in gruppo a Formello, l’obiettivo è ottenere la convocazione. Slittano invece i rientri di Rovella e Marusic, entrambi ancora nella fase di riatletizzazione.

La probabile Lazio, disposta con il 4-3-3: Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni.

Parma, i ballottaggi di Gilardino

Gilardino dovrebbe puntare ancora sulla difesa a tre. Drobnic cerca spazio dal primo minuto e la sua eventuale presenza potrebbe andare a discapito di Diego Carlos. Anche la scelta del portiere resta aperta: Corvi è insidiato da Daffara.

A centrocampo Fabbian è in ballottaggio con Sierro per completare il reparto insieme a Keita e Bernabé, con Britschgi e Valeri sugli esterni. Davanti l’indicazione è per la coppia Touré-Romero; Lontani e Frigan sono pronti a subentrare.

Il probabile Parma, schierato con il 3-5-2: Corvi; Delprato, Troilo, Diego Carlos; Britschgi, Fabbian, M. Keita, Bernabé, Valeri; El Bilal Touré, Romero. Le scelte riportate da Fantacalcio restano da confermare.

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