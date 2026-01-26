Daniel Maldini sbarca a Fiumicino: le immagini dell'arrivo

Atterrato a Fiumicino il quarto acquisto di gennaio del club biancoceleste: Maldini pronto ad una nuova sfida in carriera

Ginevra Sforza /
Depositphotos
Depositphotos

Daniel Maldini è pronto a iniziare la sua avventura in biancoceleste. Nelle ultime ore il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, ha riallacciato i contatti per il 24enne, trovando l'intesa definitiva con l'Atalanta

Nonostante il profilo fosse stato bocciato da Sarri, le indiscrezioni emerse nelle ultime ore hanno confermato la fumata bianca per l’attaccante della Dea. La Lazio aveva già raggiunto l'accordo con il giocatore, che si trasferirà nella Capitale biancoceleste in prestito oneroso da 1 milione di euro, con un diritto di riscatto per 14 milioni di euro

Nel pomeriggio di oggi il classe 2001 è atterrato a Fiumicino, pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera con la maglia della Lazio.

Il post della Lazio 

Le immagini dello sbarco di Maldini

Il video 

