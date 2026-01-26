De Grandis: "Sarri non so se resterà. Maldini? Me lo prendo, ecco perché. E su Romagnoli..."
Le parole di Stefano De Grandis ai microfoni di Radio Laziale
Il giornalista Stefano De Grandis, opinionista di Radio Laziale, è intervenuto ai microfoni di Incondizionatamente Lazio per commentare le ultime notizie attorno al mondo Lazio: dal dietrofront della Lazio sulla cessione di Romagnoli, all'ingaggio di Maldini, fino alle tensioni tra Sarri e società.
Maldini, vista la qualità della rosa, me lo prendo. Si potrebbe fare un lavoro stile Zaccagni con lui, non è un giocatore che ti fa fare un salto di qualità ma in questa rosa ci può stare. Io ho sempre difeso Sarri e lo farò sempre, ma qualche scelta secondo me è incomprensibile, Dia perché gioca e Noslin è la quinta riserva, perché non giocano Belahyane e Isaksen al posto di Vecino e Cancellieri, non le capisco queste scelte.
Le parole di Sarri sono molto belle, si vede che ama la Lazio, ma non credo si potrà andare avanti con questa società e non so se ci sarà lui il prossimo anno sulla panchina della Lazio, in caso io punterei su Almeyda. Il modus operandi di Lotito lo conosciamo, un giocatore come Romagnoli in scadenza 2027 a 8 milioni la Lazio lo cede sempre, in questo modo si mette Romagnoli contro Sarri, sono contento se rimane Romagnoli, ma non c'è coerenza.
Lecce-Lazio mi ha lasciato un'amarezza sconfinata senza uno squarcio di luce, non c'è nessuna prospettiva, fai 80 milioni di cassa e non pupi spendere 20 per un giocatore, che amarezza.