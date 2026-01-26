De Grandis: "Sarri non so se resterà. Maldini? Me lo prendo, ecco perché. E su Romagnoli..."

Il giornalista Stefano De Grandis, opinionista di Radio Laziale, è intervenuto ai microfoni di Incondizionatamente Lazio per commentare le ultime notizie attorno al mondo Lazio: dal dietrofront della Lazio sulla cessione di Romagnoli, all'ingaggio di Maldini, fino alle tensioni tra Sarri e società.

Maldini, vista la qualità della rosa, me lo prendo. Si potrebbe fare un lavoro stile Zaccagni con lui, non è un giocatore che ti fa fare un salto di qualità ma in questa rosa ci può stare. Io ho sempre difeso Sarri e lo farò sempre, ma qualche scelta secondo me è incomprensibile, Dia perché gioca e Noslin è la quinta riserva, perché non giocano Belahyane e Isaksen al posto di Vecino e Cancellieri, non le capisco queste scelte.