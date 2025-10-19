Atalanta-Lazio, Vecino ritorna in campo e raggiunge un traguardo in Serie A: ecco quale

Il centrocampista Matias Vecino è finalmente ritornato a combattere insieme ai suoi compagni di squadra, infatti, al 75' dell'incontro Atalanta-Lazio, il mister Maurizio Sarri ha sostituito Toma Basic con l'uruguaiano, che non aveva ancora disputato una partita di Campionato nella stagione 2025/2026. Il ritorno in campo non è l'unico evento che può festeggiare il centrocampista, infatti, stasera il biancoceleste numero 5 ha raggiunto le 300 presenze in Serie A, considerando anche i periodi passati alla Fiorentina, Cagliari, Empoli e Inter.

Matias Vecino: la carriera del centrocampista in Serie A

L'arrivo del centrocampista in Serie A risale alla stagione 2012-2014, quando la Fiorentina lo acquistò dal Nacional durante la fase di calciomercato invernale per la cifra di 2,5 milioni, tuttavia, Vecino è sceso in campo con i viola soltanto a settembre della stagione successiva, in occasione dell'incontro a casa dell'Inter. Sfortunatamente, il calciatore non ha trovato spazio nella squadra toscana, infatti, venne mandato in prestito sia al Cagliari che all'Empoli, dove venne schierato rispettivamente in 9 e 36 partite e segnó 2 reti in entrambe le squadre. Matias Vecino concluse definitivamente il suo percorso alla Fiorentina, dove totalizzò complessivamente 67 presenze e 5 gol, al termine della stagione 2017, quando venne acquistato dall'Inter alla cifra di 24 milioni di euro. Il calciatore indossò la maglia nerazzurra fino all'estate del 2022, quando, dopo essere sceso in campo in 104 partite ed aver mandato in rete ben 10 palloni, si trasferì alla Lazio, dove fino ad ora ha totalizzato 83 presenze e 10 gol.

I festeggiamenti di Matias Vecino per le 300 presenze nel Campionato di Serie A