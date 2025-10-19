Atalanta-Lazio: i biancocelesti conquistano un punto d'oro e festeggiano sui social

Un ottimo risultato per la rosa biancoceleste allo stadio di Bergamo, infatti, grazie alle parate del portiere Ivan Provedel, la Lazio è riuscita a concludere l'incontro con l'Atalanta con un pareggio e a conquistare un punto molto importante, segno di una squadra che ha voglia di ritornare a trionfare. Per festeggiare il risultato le aquile si sono espresse sui social media.

I post della rosa biancoceleste sui social

Nuno Tavares

Pedro

Bello sforzo di gruppo e tanta intensità in uno stadio sempre difficile, continuiamo a lottare tutti insieme! Forza LAZIO!!

