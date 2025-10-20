Nonostante la felicità per aver conquistato un punto d'oro a Bergamo, sono arrivate anche brutte notizie per il Comandante Maurizio Sarri, infatti, dopo circa 20 minuti ha dovuto usufruire del primo cambio, per fare uscire Matteo Cancellieri ed inserire Gustav Isaksen, dato che il numero 22 si è aggiunto alla lunga lista di infortunati.

Lazio, infortunio per Matteo Cancellieri: la situazione

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, al 22' di Atalanta-Lazio, l'esterno Matteo Cancellieri ha dovuto abbandonare il campo a causa di un infortunio al flessore della coscia sinistra, infatti, dopo l'intervallo è tornato in panchina zoppicando, aiutato dallo staff medico e con una fasciatura. Fortunatamente non dovrebbe trattarsi di un problema troppo serio, nonostante ciò, l'esterno biancoceleste rischia di essere indisponibile per circa 20 giorni, tuttavia, la diagnosi certa arriverà soltanto dopo gli esami strumentali che sono in programma nei prossimi giorni.

