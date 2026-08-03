Lazio, clima teso ad Ascoli: contestato Angelo Fabiani. La reazione del Ds
Ecco la reazione del Direttore Sportivo Angelo Fabiani di fronte ai cori contro di lui provenienti dai tifosi biancocelesti presenti
L'atmosfera si fa rovente attorno alla Lazio e la contestazione prosegue. Durante l'amichevole contro l'Ascoli, terminata con un 2-1 grazie alle reti di Zaccagni e Ratkov, si è verificato un particolare episodio nei confronti del Ds Fabiani.
La contestazione a Fabiani
Nel corso dell'amichevole, dalla tribuna situata dietro le panchine, i tifosi laziali hanno preso di mira il direttore sportivo Angelo Fabiani, contestandolo l con cori e proteste.
La reazione del direttore
Davanti alla protesta della tifoseria, la reazione del Ds non si è fatta attendere. Come riportato da Radio Olympia, Fabiani ha infatti deciso di abbandonare la sua posizione a bordocampo, lasciando il terreno di gioco per fare rientro negli spogliatoi.