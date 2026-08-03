Lazio, clima teso ad Ascoli: contestato Angelo Fabiani. La reazione del Ds

L'atmosfera si fa rovente attorno alla Lazio e la contestazione prosegue. Durante l'amichevole contro l'Ascoli, terminata con un 2-1 grazie alle reti di Zaccagni e Ratkov, si è verificato un particolare episodio nei confronti del Ds Fabiani.

La contestazione a Fabiani

Nel corso dell'amichevole, dalla tribuna situata dietro le panchine, i tifosi laziali hanno preso di mira il direttore sportivo Angelo Fabiani, contestandolo l con cori e proteste.

La reazione del direttore

Davanti alla protesta della tifoseria, la reazione del Ds non si è fatta attendere. Come riportato da Radio Olympia, Fabiani ha infatti deciso di abbandonare la sua posizione a bordocampo, lasciando il terreno di gioco per fare rientro negli spogliatoi.