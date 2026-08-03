Calciomercato Lazio, ripartono i contatti per Brescianini: la Fiorentina approva la formula

Con la fase di calciomercato estivo che prosegue, la Lazio è tornata a concentrarsi sui rinforzi per la mediana. Mentre restano momentaneamente in stand-by le piste per la difesa e l'attacco, infatti, in casa biancoceleste riprende quota la trattativa per portare a Roma il centrocampista della Fiorentina Marco Brescianini.

La formula giusta per i biancocelesti

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la trattativa decolla grazie alla disponibilità del club viola a cedere il giocatore in prestito senza obbligo di riscatto. Questa formula rappresenta un assist perfetto per la dirigenza laziale, che può rispettare i paletti e i vincoli imposti dal mercato a saldo zero.

Un jolly prezioso per il centrocampo

Dal punto di vista tattico, l'ex Atalanta e Milan rappresenterebbe un tassello importante per completare il reparto. Brescianini, infatti, è in grado di agire sia da mezzala che da trequartista, caratteristiche che attirano l'interesse dello staff tecnico e che renderebbero il suo inserimento in squadra immediato.