Congratulazioni Matteo Cancellieri, è nata la piccola Amelia: gli auguri della Società

Oggi è nata la piccola Amelia, ecco gli auguri della Società al neo papà e alla neo mamma

Michelle De Angelis /
Cancellieri
Cancellieri - Fraioli

Dopo Nicolò Rovella e Luca Pellegrini è arrivato il turno anche di Matteo Cancellieri, infatti, oggi l'esterno biancoceleste e la compagna Giorgia Malivicini hanno ricevuto un grandissimo dono, è nata la figlia Amelia.  La Società Lazio ha deciso di porgere i migliori auguri ai neo genitori sui social. 

Gli auguri della Società Lazio 

È nata Amelia, primogenita di Matteo Cancellieri Il Presidente Claudio Lotito a nome di tutta la S.S. Lazio, la squadra e lo staff tecnico, le redazioni di Lazio Style e tutti i tifosi porgono i più sinceri auguri a papà Matteo e mamma Giorgia.

La storia della Lazio sui social 

