Congratulazioni Matteo Cancellieri, è nata la piccola Amelia: gli auguri della Società

Dopo Nicolò Rovella e Luca Pellegrini è arrivato il turno anche di Matteo Cancellieri, infatti, oggi l'esterno biancoceleste e la compagna Giorgia Malivicini hanno ricevuto un grandissimo dono, è nata la figlia Amelia. La Società Lazio ha deciso di porgere i migliori auguri ai neo genitori sui social.

Gli auguri della Società Lazio

È nata Amelia, primogenita di Matteo Cancellieri Il Presidente Claudio Lotito a nome di tutta la S.S. Lazio, la squadra e lo staff tecnico, le redazioni di Lazio Style e tutti i tifosi porgono i più sinceri auguri a papà Matteo e mamma Giorgia.

