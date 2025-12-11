Lazio, prof. Verna: "Forse Isaksen dovrebbe cambiare qualcosa nell'alimentazione..."

Il prof. Roberto Verna, specialista in Endocrinologia, Patologia Generale e Scienza dell'Alimentazione, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Laziale riguardo l'importanza dell'alimentazione per i calciatori e su Gustav Isaksen.

Le dichiarazioni del prof. Roberto Verna a Radio Laziale

Se con gli infortuni cambia anche l'alimentazione

Dovrebbe cambiare qualcosa, poi dipende dai vari regimi alimentari. Isaksen? Non so se la Lazio ha uno specialista in scienze dell'alimentazione. Se si tratta di problemi fisici pre-esistenti, è possibile che bisogna cambiare qualcosa nell'alimentazione.

L'importanza dell'alimentazione per i calciatori

Serve avere uno storico durante la stagione, è importante mantenere le gambe a una temperatura costante per non avere sbalzi, basta una ventata fredda che il muscolo reagisce se è sotto tensione. In campo il riscaldamento viene fatto a gruppi di 3 per avere la possibilità di avere sempre uno pronto. Di solito, è uno per ruolo.

Isaksen

Isaksen è abituato a vivere a temperature diverse, ma in due anni può essersi adattato alle temperature di Roma e quando viene il freddo lo accusa. Come far adeguare uno come Isaksen? Una mission impossibile, è complicato. Quando si somministra uno schema nutrizionale a una persona subentrano fattori difficilissimi da eradicare, come le abitudini alimentari.

Un consiglio per le feste