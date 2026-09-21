Daniel Maldini, il test è negativo: escluso l'uso di sostanze stupefacenti

È risultato negativo alle sostanze stupefacenti il test effettuato su Daniel Maldini dopo l’incidente stradale nel quale l’attaccante del Cagliari è rimasto coinvolto lo scorso weekend.

Secondo quanto riportato da SportMediaset, l’esame è stato effettuato all’ospedale Niguarda di Milano e il risultato è stato «al di sotto del limite di cut off» per quanto riguarda le sostanze stupefacenti.

Dagli accertamenti disposti dagli investigatori della Polizia locale emerge quindi che gli esiti del test «non sono compatibili» con la guida in stato di alterazione psicofisica legata alle sostanze stupefacenti.

Daniel Maldini, cosa è emerso dagli accertamenti

L’incidente stradale risale allo scorso weekend. Nel sinistro che ha coinvolto Daniel Maldini sono rimaste lievemente ferite cinque persone.

In seguito all’incidente sono stati effettuati gli accertamenti previsti. Sempre secondo quanto riportato da SportMediaset, gli investigatori della Polizia locale avevano disposto anche il ritiro della patente del calciatore dopo la positività all’etilometro.

L’esame effettuato successivamente al Niguarda ha invece dato esito negativo per quanto riguarda le sostanze stupefacenti, con valori risultati inferiori al limite di cut off.

Incidente Maldini, gli atti saranno trasmessi alla Procura

Il risultato del test rappresenta dunque un nuovo elemento negli accertamenti effettuati dopo l’incidente stradale.

Gli esiti relativi alle sostanze stupefacenti, secondo quanto riportato da SportMediaset, «non sono compatibili» con una condizione di alterazione psicofisica legata al loro utilizzo.

Gli accertamenti svolti dagli investigatori della Polizia locale, compreso quanto emerso dall’etilometro, saranno ora trasmessi alla Procura.