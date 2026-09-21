Gualtieri: “Avanti sullo stadio della Lazio”. Poi apre alle Olimpiadi a Roma

Arrivano nuove dichiarazioni sul futuro dello stadio della Lazio. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha confermato che l’amministrazione sta procedendo anche sul progetto che riguarda il club biancoceleste, con lo sguardo rivolto agli Europei del 2032.

Il primo cittadino ne ha parlato affrontando più in generale il tema dei grandi eventi sportivi nella Capitale e del loro possibile impatto sulla crescita e sulla trasformazione della città.

Secondo quanto riportato da la Repubblica, Gualtieri ha spiegato che gli interventi del Campidoglio riguardano l’impiantistica sportiva nel suo complesso, partendo dalle strutture più piccole fino ad arrivare agli stadi.

Stadio Lazio, Gualtieri conferma il percorso verso Euro 2032

«Gli eventi sportivi sono un motore di crescita economica e di trasformazione urbana», ha spiegato Roberto Gualtieri nell’intervista a la Repubblica.

Il sindaco ha quindi affrontato direttamente il tema degli stadi di Roma, sottolineando come i due progetti si trovino attualmente in fasi differenti.

«Stiamo intervenendo sull’impiantistica a tutti i livelli, dai piccoli impianti di quartiere agli stadi: il progetto della Roma è più avanti, ma procediamo anche su quello della Lazio, nella prospettiva degli Europei del 2032».

Parole che confermano dunque la volontà di continuare a lavorare anche sul dossier relativo allo stadio della Lazio, inserendolo nel più ampio percorso della Capitale verso i prossimi grandi appuntamenti sportivi.

Gualtieri guarda anche alle Olimpiadi 2036 o 2040

Ma il progetto relativo agli impianti sportivi potrebbe avere un orizzonte ancora più ampio. Nel corso della stessa intervista, infatti, Gualtieri ha collegato il lavoro in corso anche alla possibilità di riportare in futuro le Olimpiadi a Roma.

«Questo rafforza la possibilità di una candidatura olimpica, che vorremmo per il 2036 o il 2040», ha dichiarato il primo cittadino.

Il percorso verso Euro 2032, quindi, si intreccia nelle parole del sindaco con una prospettiva di più lungo periodo: intervenire sugli impianti sportivi della Capitale e, allo stesso tempo, creare le condizioni per valutare una nuova candidatura olimpica di Roma.