Giannichedda: “Sarri lavora bene,servono rinforzi a gennaio”
L’ex biancoceleste elogia il lavoro di Sarri e invita la società a intervenire sul mercato invernale
Quattro anni nella Lazio, due nella Juventus, ora un presente da allenatore delle rappresentative nazionali della LND ma anche da grande appassionato di padel. Giuliano Giannichedda è stato tra i protagonisti del derby della Padel Arena Fastweb di Perugia, che ospita la Mediolanum Padel Cup, torneo del CUPRA FIP Tour, circuito internazionale organizzato dalla FIP: Giannichedda e Fiore da una parte, gli ex romanisti Pizarro e Perotti dall'altra.
Per quanto riguarda la Serie A domani ci sarà Lazio-Cagliari, occasione per la squadra di Sarri di dare continuità a una serie di risultati positivi nonostante le difficoltà.
Sarri motore della ripresa nonostante le difficoltà
”Il merito di questa ripresa e del buon lavoro che sta facendo la squadra è proprio di Sarri. Sta lavorando bene sotto tutti i profili: tecnico, e sappiamo che in questo è un maestro, ma anche mentale. È riuscito a entrare nella testa dei giocatori, che stanno performando bene. Non ci sono alibi: si va in campo solo per giocare la partita, e la Lazio, nonostante le difficoltà tra infortuni e un mercato praticamente assente, sta anche giocando bene".
Ancora due mesi con questi uomini, prima della possibile riapertura del mercato, auspicata da tutti i tifosi biancocelesti e dallo stesso Sarri.
Mercato di gennaio decisivo per rafforzare la rosa
”È chiaro che serve anche per alzare la qualità degli allenamenti: più giocatori importanti hai, più cresce il livello e questo poi si riflette anche la domenica. Bisogna intervenire anche a livello numerico, perché la rosa è davvero corta. La società lo sa bene, Sarri lo sa bene: sicuramente stanno già valutando quali elementi possano aiutare la Lazio a fare un campionato importante".