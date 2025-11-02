Elena Accardi (TMW): "Giocare contro la Lazio non è mai facile. Il Cagliari può dar fastidio"
In occasione della partita di lunedì sera, la redazione di LazioPress.it ha intervistato una giornalista che segue il Cagliari. Ecco le sue dichiarazioni.
Lunedì sera andrà in scena l'ultimo match della decima giornata di Campionato di Serie A con Lazio e Cagliari, che si sfideranno in un Olimpico gremito di tifosi biancocelesti.
La partita in questione sarà fondamentale per entrambe le squadre che, dopo nove match giocati, ne hanno vinti meno della metà.
Il Cagliari torna in campo dopo una sfortunata sconfitta contro il Sassuolo, mentre la Lazio da un pareggio contro il Pisa: entrambe le squadre sono chiamate alla vittoria, fondamentale per rimettersi in gioco e per i propri traguardi.
In vista del match di lunedì, la redazione di LazioPress.it ha intervistato una giornalista che segue da molto vicino le vicende di casa Cagliari, scrivendo per diverse testate giornalistiche come Tuttomercatoweb, Unionesarda.it e Italpress. Il suo nome è Elena Accardi: ecco le sue dichiarazioni.
L'intervista a Elena Accardi
Dopo la sconfitta per 1-2 contro il Sassuolo. Ti aspetti una partita di sofferenza o di orgoglio?
Un po' entrambe. Affronteremo una delle big del Campionato e, inoltre, giocare all'Olimpico contro la Lazio non è mai facile. Abbiamo ancora qualche infortunato e se dovessero mancare giocatori come Mina o Deiola sarà complicato gestire la partita, soprattutto perché loro due sono titolari di difesa che tengono in piedi la squadra.
Nonostante tutto, però, sarà anche una partita d'orgoglio perché dobbiamo rifarci della sconfitta contro il Sassuolo e riprenderci dalle sconfitte subite ad ottobre.
Di 9 match giocati, il Cagliari ne ha vinti solo 2. La Lazio, invece, 3. Credi che questa partita potrebbe valere molto anche per il morale delle due squadre?
Noi vediamo il bicchiere mezzo pieno, rispetto a voi. In nove gare abbiamo ottenuto nove punti: ottima media per il Cagliari che, rispetto gli anni passato, ci ha dato più carattere. Credo che il risultato finale, indipendentemente da come sarà, ci darà molto carattere.
Alla Lazio mancano ancora diversi infortunati, primi tra tutti i due attaccanti: Castellanos e Cancellieri. Quanto credi che possa incidere la mancanza di giocatori della loro portata?
A noi non avere davanti due giocatori come loro dà una garanzia in più: ogni volta che abbiamo avuto Castellanos contro, abbiamo subito molti gol. Però, come dicevo prima, dobbiamo capire bene il recupero di Mina, importante per la nostra difesa: in assenza di quest'ultimo, infatti, subiamo più gol.
Dobbiamo capire, quindi, se il Cagliari si disporrà in campo a 4 o a 3 e come potranno contenere l'attacco biancoceleste.
