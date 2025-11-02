Elena Accardi (TMW): "Giocare contro la Lazio non è mai facile. Il Cagliari può dar fastidio"

Lunedì sera andrà in scena l'ultimo match della decima giornata di Campionato di Serie A con Lazio e Cagliari, che si sfideranno in un Olimpico gremito di tifosi biancocelesti.

La partita in questione sarà fondamentale per entrambe le squadre che, dopo nove match giocati, ne hanno vinti meno della metà.

Il Cagliari torna in campo dopo una sfortunata sconfitta contro il Sassuolo, mentre la Lazio da un pareggio contro il Pisa: entrambe le squadre sono chiamate alla vittoria, fondamentale per rimettersi in gioco e per i propri traguardi.

In vista del match di lunedì, la redazione di LazioPress.it ha intervistato una giornalista che segue da molto vicino le vicende di casa Cagliari, scrivendo per diverse testate giornalistiche come Tuttomercatoweb, Unionesarda.it e Italpress. Il suo nome è Elena Accardi: ecco le sue dichiarazioni.

Un po' entrambe. Affronteremo una delle big del Campionato e, inoltre, giocare all'Olimpico contro la Lazio non è mai facile. Abbiamo ancora qualche infortunato e se dovessero mancare giocatori come Mina o Deiola sarà complicato gestire la partita, soprattutto perché loro due sono titolari di difesa che tengono in piedi la squadra.

Nonostante tutto, però, sarà anche una partita d'orgoglio perché dobbiamo rifarci della sconfitta contro il Sassuolo e riprenderci dalle sconfitte subite ad ottobre.