Lazio-Atalanta, Isaksen: “Oggi è fondamentale per la nostra stagione”

Nel pre partita di Lazio-Atalanta, Isaksen ha parlato così ai microfoni ufficiali del club.

Giocheremo con fiducia, siamo felici di ciò che abbiamo fatto in settimana ma adesso pensiamo all'Atalanta, sarà fondamentale per la nostra stagione. Semifinale? Ci sono troppe partite prima, dobbiamo solo pensare al campionato adesso perché oggi possiamo sistemare la stagione, non è ancora finita, non molliamo mai. Cosa chiedo al finale di stagione? Voglio dare tutto con assist, gol, lavoro duro per squadra e tifosi. Voglio dare tutto, so che la squadra vuole fare lo stesso

Abbiamo avuto una grande settimana. Era fondamentale per noi andare in semifinale, ma ora pensiamo solo al campionato. Abbiamo ancora la possibilità di sistemare la stagione e oggi possiamo iniziare con tre punti. È una bella pressione, sono queste partite che vogliamo giocare. Oggi sappiamo che è fondamentale, abbiamo solo l'obiettivo di vincere, nonostante l'Atalanta che è fortissima. Solo gol belli? Ovviamente voglio fare tutti i gol. Magari iniziare oggi sarebbe bellissimo.