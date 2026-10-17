Mandas, Gattuso lo ha voluto alla Lazio: ora la sfida con la Juve è un esame

Mandas, la scelta di Gattuso e la Lazio in vetta

La Lazio condivide il primo posto con l’Inter e tra i protagonisti del suo avvio di stagione c’è Christos Mandas. Il portiere greco, vicino all’addio durante l’estate, è rimasto anche per la volontà di Gennaro Gattuso. L’allenatore si è opposto alla possibilità di una cessione, inizialmente aperta dalla dirigenza, e ha convinto Mandas che restare gli avrebbe dato l’occasione di diventare protagonista.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il classe 2001 ha rinunciato alla possibilità di restare al Bournemouth. Tiago Pinto avrebbe voluto riscattarlo, ma il club inglese non gli garantiva il posto da titolare. Mandas ha poi lasciato cadere anche l’interesse di club italiani, tra cui Fiorentina e Juventus.

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La Fiorentina si era mossa a metà giugno, quando la permanenza di De Gea non sembrava certa. Lo spagnolo è invece rimasto e Paratici ha interrotto il tentativo per Mandas. Una scelta che oggi consente a Lotito e Fabiani di contare sul secondo portiere meno battuto del campionato.

Quattro gol subiti in sei giornate: le parate che hanno inciso

Mandas ha incassato quattro reti nelle prime sei giornate. Soltanto Caprile, portiere del Cagliari, ha fatto meglio. Il dato accompagna prestazioni che hanno contribuito ai successi della Lazio a Bologna, Udine e Venezia.

Al Penzo, nella gara precedente alla sosta, Mandas si è messo in evidenza con almeno quattro interventi importanti. Sullo 0-0 ha anche parato un calcio di rigore a Yeboah. Sono episodi che hanno aiutato i biancocelesti a raggiungere la vetta della classifica insieme all’Inter.

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