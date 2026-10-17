Marusic compie 34 anni: le 356 presenze nella Lazio e il confronto con Lulic

Marusic, 34 anni e 356 presenze con la Lazio

Adam Marusic compie oggi 34 anni. Nelle dieci stagioni in biancoceleste ha raggiunto quota 356 presenze, avvicinandosi al totale di Senad Lulic, fermo a 391. Il confronto racconta il peso assunto dal montenegrino nel suo percorso alla Lazio.

Marusic è arrivato in Italia nove anni fa dall’Oostende per sette milioni di euro. Un anno prima il club belga lo aveva pagato 900 mila euro. Le cinque reti segnate in 36 presenze in Belgio avevano contribuito a cambiare la sua valutazione.

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Gol e trofei nel percorso in biancoceleste

Alla Lazio Marusic non ha mantenuto la stessa incidenza realizzativa mostrata in quella stagione belga: i gol segnati nelle dieci stagioni in biancoceleste sono 16. Al suo percorso si aggiungono la Coppa Italia 2018-19 e due Supercoppe Italiane, vinte nel 2017 e nel 2019.

Il dato delle presenze offre un altro termine di paragone: alle 356 apparizioni di Marusic si contrappongono le 391 di Lulic. Il titolo della fonte parla di quindici presenze di distanza, ma i totali riportati indicano uno scarto di 35.

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