Women, Portales si presenta: "La Lazio ha degli obiettivi che mi piacciono molto. Serie A?..."

Macarena Portales, nuovo esterno della Lazio Women, si è presentata ai microfoni di Lazio Style Channel.

L'intervento di Portales a LSC

Sono molto felice di essere qui, ho scelto la Lazio perché quando ho parlato con loro avevano degli obiettivi che mi piacevano molto. Penso di poter aiutare la squadra ad arrivare dove vuole. A me il campionato italiano piace molto perché mi piace la competenza, penso ce ne sia tanta qui. Ogni squadra può vincere e prendere punti, è quello che mi piace della Serie A.

Precedenti contro la Lazio? Ricordo di aver fatto un assist, ma solo quello. Lo scorso anno all’Atletico Madrid ho vissuto un’esperienza difficile: abbiamo giocato la Champions, con gare complicate che ti fanno imparare molto ma che ognuno vorrebbe giocare. Qui voglio portare esperienza. Ovunque vai trovi qualcosa di diverso, impari ovunque. A me piace questo, imparare sempre cose nuove e penso che qui alla Lazio ne avrò la possibilità.