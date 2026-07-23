Cardone: "Carlos Espí? Serve vendere due tra Ratkov, Dia e Noslin. Romagnoli? Vuole andare via"

Giulio Cardone ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radiosei in merito al calciomercato e lo stallo di Alessio Romagnoli.

Romagnoli? L’Al-Sadd ha cambiato gli accordi, ha chiesto di dilazionare il pagamento in due rate, una da dare a settembre e l’altra a dicembre. Se le garanzie fossero concrete la Lazio potrebbe anche accettare ma al momento non c’è questa sensazione. Il ciclo di Alessio alla Lazio è da considerarsi terminato ma la Lazio lo tratterrebbe. Sicuramente Sarri a Bergamo lo prenderebbe subito. Gattuso ha detto di aver avallato la cessione di Gila ma per Romagnoli è diverso. I due calciatori sono in momenti diversi della carriera, la professionalità di Romagnoli la conosciamo. Romagnoli alla Lazio non sarà mai veramente scontento. Ce l’ha con Lotito, però lo abbiamo visto come veste la maglia. Di base comunque lui vuole andare via.