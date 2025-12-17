De Grandis (Sky): "Non credo alla malafede degli arbitri è che non sono..."
Il noto giornalista parla della situazione arbitrale e di quanto accaduto in Parma-Lazio
Da giorni si parla inevitabilmente di quello che è accaduto allo stadio Ennio Tardini in Parma-Lazio. Episodi che hanno creato tante polemiche, sopratutto per l'espulsione incassata da Mattia Zaccagni nel finale di primo tempo. A parlare della situazione arbitri è stato anche il noto giornalista Sky Stefano De Grandis, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale.
Le sue parole sugli arbitri
Io non credo alla malafede, è che proprio non sono bravi gli arbitri. Sono sconvolto dalle interpretazioni arbitrali, gli arbitri non sono in grado, non conoscono delle dinamiche del calcio.
Gli episodi e le dinamiche
É ridicolo quello che sta succedendo e anche come motivano gli arbitri le loro scelte, per tutte le spinte si parla sempre di spinta lieve, ma cosa significa? Non puoi fare una trasmissione con solo quello che ti pare, l'episodio di Basic non l'hanno fatto vedere, è lo stesso episodio di Mancini con Ramon, uguale.