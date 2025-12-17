De Grandis (Sky): "Non credo alla malafede degli arbitri è che non sono..."

Da giorni si parla inevitabilmente di quello che è accaduto allo stadio Ennio Tardini in Parma-Lazio. Episodi che hanno creato tante polemiche, sopratutto per l'espulsione incassata da Mattia Zaccagni nel finale di primo tempo. A parlare della situazione arbitri è stato anche il noto giornalista Sky Stefano De Grandis, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale.

Le sue parole sugli arbitri

Io non credo alla malafede, è che proprio non sono bravi gli arbitri. Sono sconvolto dalle interpretazioni arbitrali, gli arbitri non sono in grado, non conoscono delle dinamiche del calcio.

Gli episodi e le dinamiche