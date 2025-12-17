Marchetti e la depressione: il ringraziamento e le parole toccanti
L'ex portiere della Lazio ha parlato apertamente di un momento delicato della sua carriera
Il calcio e la depressione sono spesso due strade che si incrociano. E' successo a diversi calciatori. A parlarne apertamente con gran coraggio come ultimo profilo, è Federico Marchetti, ex portiere della Lazio. Il calciatore ha parlato dei tempi del Cagliari in cui ha subito mobbing ed ha attraversato un periodo cupo; continuando poi nel descrivere quanto vissuto a Genoa con l'allenatore Blessin che addirittura umiliava i giocatori della squadra; fino ad arrivare agli anni nella capitale con la gioia eterna ed immortale del 26.05.2013. In tutto questo ha speso un ringraziamento per l'intervista realizzata di recente a La Gazzetta dello Sport con la speranza che il suo racconto possa aiutare altre persone.
Il ringraziamento social di Marchetti al giornalista
Marchetti, la Lazio e il 26 maggio 2013
Ricordi "magici" invece del derby vinto in finale di Coppa Italia con la Lazio, dove ha giocato dal 2011 al 2018. "Ancora oggi capita per strada di incontrare chi mi ferma e racconta ai figli: 'Lui era il portiere della finale del 2013'. Siamo diventati immortali con quella vittoria.