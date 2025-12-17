Marchetti e la depressione: il ringraziamento e le parole toccanti

Il calcio e la depressione sono spesso due strade che si incrociano. E' successo a diversi calciatori. A parlarne apertamente con gran coraggio come ultimo profilo, è Federico Marchetti, ex portiere della Lazio. Il calciatore ha parlato dei tempi del Cagliari in cui ha subito mobbing ed ha attraversato un periodo cupo; continuando poi nel descrivere quanto vissuto a Genoa con l'allenatore Blessin che addirittura umiliava i giocatori della squadra; fino ad arrivare agli anni nella capitale con la gioia eterna ed immortale del 26.05.2013. In tutto questo ha speso un ringraziamento per l'intervista realizzata di recente a La Gazzetta dello Sport con la speranza che il suo racconto possa aiutare altre persone.

Il ringraziamento social di Marchetti al giornalista

Marchetti, la Lazio e il 26 maggio 2013