Filippini: "Sarri grande allenatore. Bisogna puntare..."

Un ex calciatore della Lazio, rimasto legato all'ambiente ed ai colori ha parlato dell'attuale momento dei biancocelesti guidati da Maurizio Sarri. Parliamo di Antonio Filippini che ha analizzato quello che sta accadendo in casa Lazio, gli aspetti curati dall'allenatore toscano e quello che i capitolini dovranno fare per cercare di risalire in campionato. Il tutto ai microfoni di Radio Laziale.

Le parole di Filippini su Sarri

Sarri sta parlando con i fatti, è un grande allenatore, trasmette la sua filosofia. Non ha potuto avere alcuni giocatori per via del mercato, sta facendo un buon campionato. Il suo gioco si sta iniziando a vedere. Ha lavorato psicologicamente, gli allenatori devono prima di tutto trasmettere la mentalità giusta. La situazione è particolare e lui deve motivare al punto giusto tutti i componenti della rosa. Dispiace per l’inizio difficile che oggi la Lazio sta ancora pagando in classifica.

La vittoria di Parma

La vittoria contro il Parma a livello caratteriale è stata importante. È chiaro che l’idea di calcio di Sarri passa tanto nella qualità dei calciatori, non nel sacrificio e nello spirito. Lui predilige il giocatore tecnico, intelligente tatticamente.

Il futuro della squadra