Filippini: "Sarri grande allenatore. Bisogna puntare..."
L'ex calciatore della Lazio analizza il momento biancoceleste e il futuro della squadra
Un ex calciatore della Lazio, rimasto legato all'ambiente ed ai colori ha parlato dell'attuale momento dei biancocelesti guidati da Maurizio Sarri. Parliamo di Antonio Filippini che ha analizzato quello che sta accadendo in casa Lazio, gli aspetti curati dall'allenatore toscano e quello che i capitolini dovranno fare per cercare di risalire in campionato. Il tutto ai microfoni di Radio Laziale.
Le parole di Filippini su Sarri
Sarri sta parlando con i fatti, è un grande allenatore, trasmette la sua filosofia. Non ha potuto avere alcuni giocatori per via del mercato, sta facendo un buon campionato. Il suo gioco si sta iniziando a vedere. Ha lavorato psicologicamente, gli allenatori devono prima di tutto trasmettere la mentalità giusta. La situazione è particolare e lui deve motivare al punto giusto tutti i componenti della rosa. Dispiace per l’inizio difficile che oggi la Lazio sta ancora pagando in classifica.
La vittoria di Parma
La vittoria contro il Parma a livello caratteriale è stata importante. È chiaro che l’idea di calcio di Sarri passa tanto nella qualità dei calciatori, non nel sacrificio e nello spirito. Lui predilige il giocatore tecnico, intelligente tatticamente.
Il futuro della squadra
Io punterei sulle motivazioni personali. Giocare per sé stessi significa migliorare la prestazione, ma non essere egoisti. Significa migliorarsi durante la partita. Quindi punterei molto per raggiungere degli obiettivi per se stessi e così sicuramente aiuta il compagno, la squadra. Il giocatore leale non scade nell’egoismo. Il filo è sottile tra l’essere uomo e calciatore. L’obiettivo di classifica ci deve sempre essere, ma in questa situazione non basta.