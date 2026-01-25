Isaksen: "Possiamo solo pensare gara dopo gara, sennò diventa troppo difficile"
Gustav Isaksen ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di LSC al termine di Lecce-Lazio, che si è conclusa con un solo punto conquistato dalle aquile.
Le dichiarazioni di Isaksen a LSC
Questo è uno stadio speciale per me, sono felice di tornare qui. Anche al mio debutto abbiamo perso, quindi non è lo stadio più facile. Oggi hanno giocato bene e abbiamo trovato difficoltà nel primo tempo. Nel secondo abbiamo fatto meglio e abbiamo avuto le occasioni per vincere la gara. Forse lo 0-0 è il risultato giusto, ma per noi non è abbastanza.
Le prossime gare
Stiamo pensando solo una partita alla volta. Ora abbiamo una gara importante venerdì, poi anche la coppa. In questo momento noi possiamo solo pensare gara dopo gara sennò diventa troppo difficile