Isaksen: "Possiamo solo pensare gara dopo gara, sennò diventa troppo difficile"

Gustav Isaksen ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di LSC al termine della gara Lecce-Lazio, che si è conclusa con un solo punto conquistato dalle aquile.

Questo è uno stadio speciale per me, sono felice di tornare qui. Anche al mio debutto abbiamo perso, quindi non è lo stadio più facile. Oggi hanno giocato bene e abbiamo trovato difficoltà nel primo tempo. Nel secondo abbiamo fatto meglio e abbiamo avuto le occasioni per vincere la gara. Forse lo 0-0 è il risultato giusto, ma per noi non è abbastanza.