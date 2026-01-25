Isaksen: "Possiamo solo pensare gara dopo gara, sennò diventa troppo difficile"

Gustav Isaksen ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di LSC al termine di Lecce-Lazio, che si è conclusa con un solo punto conquistato dalle aquile.

Michelle De Angelis /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

Gustav Isaksen ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di LSC al termine della gara Lecce-Lazio, che si è conclusa con un solo punto conquistato dalle aquile. 

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Le dichiarazioni di Isaksen a LSC

Questo è uno stadio speciale per me, sono felice di tornare qui. Anche al mio debutto abbiamo perso, quindi non è lo stadio più facile. Oggi hanno giocato bene e abbiamo trovato difficoltà nel primo tempo. Nel secondo abbiamo fatto meglio e abbiamo avuto le occasioni per vincere la gara. Forse lo 0-0 è il risultato giusto, ma per noi non è abbastanza.

Le prossime gare

Stiamo pensando solo una partita alla volta. Ora abbiamo una gara importante venerdì, poi anche la coppa. In questo momento noi possiamo solo pensare gara dopo gara sennò diventa troppo difficile

Lazio, Marusic: "Sono qui da tanti anni ma non ci sono mai stati così tanti problemi come oggi"
Lazio, la Società dice addio a Romagnoli: la risposta del difensore