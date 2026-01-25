Conferenza Marusic: "Ci si accorge che l’aria è strana e pesante"
Adam Marusic è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara Lecce-Lazio, che si è conclusa con la conquista di un solo un punto per la rosa biancoceleste.
La conferenza stampa di Adam Marusic
Il clima
Ci si accorge che l’aria è strana e pesante. Tutte le palle perse dipendono dalla nostra situazione di testa. Dobbiamo stare insieme, uniti, e dare tutto sul campo, per questa maglia. Noi calciatori possiamo solo fare questo.
Il confronto tra Zaccagni e i tifosi
Non c’ero e non ho sentito cosa si sono detti Zaccagni e i tifosi alla fine della partita. Non posso parlare di questa cosa.
La cessione di Romagnoli
Non so ancora se sia ufficiale che se ne vada. A me dispiacerebbe tantissimo. Decide la società ma lui è un grande giocatore e una persona bravissima. Vedremo.