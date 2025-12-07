Lazio-Bologna, rosso per Gila per proteste: l'analisi di Gianpaolo Calvarese

Il direttore di gara Fabbri, nel corso della gara Lazio-Bologna, ha estratto un cartellino rosso per il biancoceleste Mario Gila per proteste, a causa del giallo preso per un suo intervento a gamba alta su Castro per la contesa di un pallone. Al termine dell'incontro, che si è concluso con un pareggio, Gianpaolo Calvarese ha analizzato la gestione arbitrale del fischietto della sezione di Ravenna.

Ma perché Fabbri espelle Gila in Lazio Bologna? Nonostante secondo me abbia arbitrato con diverse imprecisioni tecniche e disciplinari, sul contatto tra Gila e Castro l'arbitro fa bene a fischiare, è un fallo chiaro da ammonizione. Gila protesta e non in modo plateale con le braccia ma dal labiale si legge chiaramente due volte “sei scarso” e a quel punto l’arbitro di Ravenna ha le mani legate, non può far altro che estrarre il cartellino rosso. Un po' come successe durante il periodo covid con Pairetto in Inter-Bologna con Soriano.