Lazio-Bologna, Patric: "Abbiamo perso punti con squadre che non erano Big. Immobile?..."

Al termine dell'incontro Lazio-Bologna, che si è concluso con un pareggio, il biancoceleste Patric ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel e in Mixed Zone.

Le dichiarazioni di Patric a Lazio Style Channel

Penso che abbiamo visto una bella Lazio, peccato non portare a casa i tre punti ma dobbiamo prendere le cose positive e continuare per la nostra strada.

Immobile

Vedere Ciro è sempre un piacere, alla fine quando i giocatori vanno via quello che senti di più quando li rivedi è l’affetto per la persona e per i suoi valori, al di là di quello che ha fatto alla Lazio. Ciro ha sempre aiutato la squadra, è davvero una bella persona.

I tifosi biancocelesti

Il popolo della Lazio ha qualcosa di speciale. Ho sentito subito un’emozione diversa. Poi con il passare degli anni tutto quello che succede tra te e la squadra esalta ancor di più questo rapporto ma la gente che ama la Lazio, che vive per la Lazio e che darebbe tutto per la Lazio fa la differenza e ci contagia, quando vedi che la gente lo vive così si crea un legame importante con questa squadra.

I punti persi

Abbiamo perso punti con squadre che non erano “big”. Con le grandi sono stati i dettagli a fare la differenza ma in Serie A bisogna vincere anche le gare in cui sei favorito. I tre punti sono uguali con tutte le squadre.

Nella pagina successiva le dichiarazioni di Patric in Mixed Zone