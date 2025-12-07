Cagliari-Roma, lite tra Folorunsho ed Hermoso: le scuse del centrocampista

Al termine di Cagliari-Roma c'è stata una lite tra Folorunsho ed Hermoso, ecco le scuse di Hermoso sui social

Michelle De Angelis /
Foto di Enrico Locci/Getty Images via onefootball
Foto di Enrico Locci/Getty Images via onefootball

Al termine della gara Cagliari-Roma, che si è conclusa con la vittoria della squadra che giocava in casa, si sono create alte tensioni tra Folorunsho ed Hermoso a causa di un rigore non assegnato a favore del club guidato da Pisacane. Il centrocampista del Cagliari si è scusato sui social per la lite avuta con il calciatore del club avversario, durante la quale sono volati pesanti insulti.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Le scuse di Folorunsho sui social 

Nella pagina successiva la conferenza stampa di Pisacane

Lazio-Bologna, rosso per Gila per proteste: l'analisi di Gianpaolo Calvarese
Lazio, grande festa per il ritorno di Immobile all'Olimpico: i ringraziamenti dell'ex Capitano