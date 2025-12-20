Lazio-Cremonese, Fabiani: "Ci manca qualche punticino. Continuiamo a lavorare sotto traccia"

Dopo la gara da cardiopalma andata in scena al Tardini contro il Parma, è già tempo per la squadra di Maurizio Sarri di tornare in campo, ma questa volta all'Olimpico di Roma, dove ospiterà la Cremonese di Nicola, vera sorpresa di questa stagione nonostante sia una delle tre squadre neopromosse salite in Serie A.

Poco prima del fischio d’inizio di Lazio-Cremonese, il direttore sportivo biancoceleste ha ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN, soffermandosi su diverse tematiche legate al momento in casa Lazio: reduce da due pesanti squalifiche, oltre che agli infortuni e alle assenze per la Coppa d'Africa.

Decisive le prossime ore? Rispondo sempre alla stessa domanda. Stiamo lavorando con ciò che necessita la squadra e alle richieste del nostro mister, andiamo avanti e lavoriamo sotto traccia. Risposta della squadra sabato? Si, in difetto di ciò si poteva avere anche la peggio, senza fare riferimenti ad altre consorelle. L'importante è essere uniti, lavorare per il bene della Lazio, dei laziali.

Come si può migliorare questa squadra? Al meglio non c'è mai fine, sono i risultati a determinare se hai lavorato bene o male. Alla Lazio manca qualche punticino, chissà, se avessimo guadagnato quel punticino dove meritavamo staremmo parlando di un'altra situazione. Il bello del calcio è quello, devi soffrire tutto fino all'ultimo momento.

A nome della società auguro un sereno natale a tutti.