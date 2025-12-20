Lazio-Cremonese, Pedro: "Ho voglia di incidere. Dovremo stare attenti. Su Vardy..."

Le parole del calciatore biancoceleste nel pre partita di Lazio-Cremonese

Ginevra Sforza /

Dopo la sofferta vittoria conquistata contro il Parma, la Lazio dovrà cercare di dare continuità ai risultati conquistati per iniziare a pensare seriamente alla possibilità di salire sul treno europeo

Nel prepartita di Lazio-Cremonese, Pedro ha fatto il punto della situazione intervenendo ai microfoni di DAZN e LSC.

Il biancoceleste a Danz

Ho tanta voglia di incidere. Ho l'opportunità di essere partire dal primo minuto, sarà difficile e dobbiamo fare una grande prestazione se vogliamo portare a casa il risultato. Vardy? Fortissimo, lo conosco bene. 

È un giocatore che vive della profondità e della velocità. Dovremo stare attenti perché la Cremonese approfitta di ogni azione per fare gol. Parma? Una bellissima vittoria. Quando giochi in difficoltà e fai quella partita da tre punti dà sempre molta fiducia. Oggi abbiamo l'opportunità di dare continuità.

