Lazio-Cremonese, Pedro: "Ho voglia di incidere. Dovremo stare attenti. Su Vardy..."

Dopo la sofferta vittoria conquistata contro il Parma, la Lazio dovrà cercare di dare continuità ai risultati conquistati per iniziare a pensare seriamente alla possibilità di salire sul treno europeo

Nel prepartita di Lazio-Cremonese, Pedro ha fatto il punto della situazione intervenendo ai microfoni di DAZN e LSC.

Ho tanta voglia di incidere. Ho l'opportunità di essere partire dal primo minuto, sarà difficile e dobbiamo fare una grande prestazione se vogliamo portare a casa il risultato. Vardy? Fortissimo, lo conosco bene.

È un giocatore che vive della profondità e della velocità. Dovremo stare attenti perché la Cremonese approfitta di ogni azione per fare gol. Parma? Una bellissima vittoria. Quando giochi in difficoltà e fai quella partita da tre punti dà sempre molta fiducia. Oggi abbiamo l'opportunità di dare continuità.