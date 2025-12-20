Lazio-Cremonese, Nicola in conferenza stampa: "Riconosciamo la buona partita fatta"

Davide Nicola, allenatore della Cremonese, ha commentato la partita appena conclusa contro la Lazio dai microfoni della conferenza stampa.

La mia esperienza è legata a squadre con obiettivi non di prima fascia. La Cremonese mi sta dando tanto. Oggi, al di là del punto, è stato importante riconoscere la buona partita fatta, e venire a Roma contro la Lazio, che credo abbia raggiunto 9 clean sheets, ci gratifica del lavoro fatto. Con questa partita recuperiamo un punto non preso nell'ultimo impegno. Riconoscere i piccoli passi è motivo di orgoglio.

Con la società stiamo costruendo un progetto che ci gratifichi, con le giuste aspettative. La Cremonese è sempre al primo anno in Serie A, riuscire a fare questo cammino in questo modo è comunque motivo di orgoglio.

Mi è piaciuta l'interpretazione coraggiosa e di reparto quando doveva esserlo. Ci piace essere aggressivi nei modi e negli spazi giusti. Siamo stati rispettosi, ma non paurosi.

Poche cinque sostituzioni, le partite diventerebbero più intense e tutti prenderemmo più parte. Ma non solo per noi, credo per tutti.

Siamo una squadra che non si figura nelle statistiche per le conclusioni in porta. Vale anche per la fase di non possesso. Perdere una partita del genere quando c'è una superiorità, lì si che sarebbe stata una rosicata.