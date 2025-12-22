Abodi: “Milan-Como? Situazione gestita con leggerezza”

Milan-Como non si giocherà più a Perth. Nelle scorse ore è arrivata l’ufficialità che mette fine all’ipotesi di disputare la gara all’estero, una soluzione che aveva acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori fin dal primo momento.

Sull’argomento è intervenuto anche il ministro per lo Sport Andrea Abodi, che ha commentato la vicenda chiarendo la posizione delle istituzioni.

Queste le sue parole:

Si è buttato il cuore oltre l’ostacolo con una certa leggerezza perché prima di parlarne per 3 mesi bisognava partire dal soggetto finale che avrebbe dovuto porre condizioni. Recuperiamo questa partita che era lontana, riaccogliamo anche Milan-Como e vediamo dove e quando si giocherà questa partita.